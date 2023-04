Inovação e novidades são as palavras de ordem para esta Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço. Para além dos produtos que estarão em prova, Melgaço apresenta nesta edição uma área específica para a restauração e ainda espaços para provas personalizadas e para o estabelecimento de parcerias e negócios.

Dos vinhos alvarinho, ao fumeiro e ao artesanato, passando pelo turismo e pela gastronomia, o certame conta com a presença de 27 produtores de alvarinho, três produtores de produtos tradicionais, quatro produtores de fumeiro e queijos, quatro de doces e quatro restaurantes. E ainda de sete entidades de animação turística/artesanato. Juntos, vão dar a conhecer o potencial da região num certame que atrai milhares de visitantes de vários pontos do país, mas também da vizinha Galiza e ainda melgacenses emigrantes.

Durante os três dias do evento será possível assistir a showcookings protagonizados pelo chef estrela Michelin Vitor Matos e pelos chefs Hernâni Ermida e Hélio Loureiro. Apresentarão propostas gastronómicas com produtos autóctones melgacenses e harmonizados com alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço.

Haverá também oportunidade de assistir a três provas comentadas de vinhos, pelo sommelier Manuel Moreira, da “Revista de Vinhos”, que se debruçará nas temáticas: “A criatividade e inovação no alvarinho”, “Alvarinhos com idade, um prazer sublime” e “Alvarinho, o cheiro e sabor da originalidade”.

Para além da exposição, prova e venda de produtos, o programa do evento oferece ainda o concurso do Mel, Salpicão, Presunto e Broa de Melgaço, produtos com Indicação Geográfica Protegida (IGP); momentos de animação musical, diurna e noturna; e ainda toda uma diversidade de atividades paralelas, de animação turística e desportiva e ainda de enoturismo, que permitirão dar a conhecer Melgaço.

O recinto da Festa conta com um total de 45 expositores e uma zona de degustações com capacidade para cerca de 480 pessoas sentadas. Os visitantes poderão adquirir o kit de prova (copo e porta-copo) no stand da organização do evento, pelo valor de 2,5 euros.