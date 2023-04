Sob orientação da escanção e formadora vínica, Teresa Gomes, durante as três horas de formação (a iniciar às 16h00), os apaixonados pelo mundo do vinho vão ter a oportunidade de saber mais sobre os processos vinícolas e conhecer as técnicas de prova, assim como degustar néctares de forma acertada.

Durante a prova dos vinhos será abordada a técnica de prova e o seu vocabulário, sem esquecer as harmonias gastronómicas, bem como dicas de como conservar e servir vinho em casa. Com uma componente prática, no curso “Provar Vinhos como um Profissional” com instruções da especialista Teresa Gomes, serão respondidas questões como: “Como escolher vinho tinto?”, “Como servir e abrir vinho branco?”, “Regras para harmonizar vinhos com comida?”

As inscrições para a formação já estão abertas e podem ser efetuadas através de enoturismo@acpalmela.pt. A participação tem um custo associado de 40 euros por pessoa.

A Adega de Palmela conta com cerca de 300 associados e mais de 65 anos de cooperativismo.