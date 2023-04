Os apreciadores de bons vinhos contam no inicio de maio com um evento que faz mostra e prova de néctares provenientes de 52 pequenos produtores de todo o país. No decorrer da iniciativa “Provocação de Sabores”, serão realizadas quatro provas comentadas, nas quais os participantes terão a oportunidade de conversar com os sommeliers sobre o processo de produção e as peculiaridades de cada vinho.

O evento é inspirado no famoso vinho Bastardinho produzido a partir das vinhas cultivadas no Lavradio. Era um vinho licoroso, raro, com aroma e paladar únicos, produzido há mais de 30 anos a partir da casta tinta Bastardo.

Neste certame, as propostas incluem música, provas comentadas, e ofertas gastronómicas, num evento que se distingue pelo formato intimista, ao contar com a participação de pequenos produtores, e onde o público poderá conhecer as produções e o processo vínico, desde a plantação até ao momento de servir.

Os bilhetes para o evento podem ser obtidos através da TicketLine, no Posto de Turismo e no AMAC Barreiro, e ainda na Vinus Rarus, ou no próprio dia no local do evento (8 euros cada dia, ou 10 euros os dois dias, exceto as provas comentadas).

No que respeita às provas comentadas (com a duração de 45 minutos), o calendário das mesmas é o seguinte:

6 maio

16h00 – Tiago Simões com Espumantes (2º lugar a nível mundial de sommeliers)

18h00 – Augusto Brumatti e Ana Gomes com Madeiras (Cossart Gordon)

7 maio

16h00 – Casa Horácio Simões com Bastardinho e Castelão

18h00 – Produção Bastardinho com Adelino Martins

Mais informações sobre as provas em Vinus Rarus, através dos telefones 933 218 134 e 212 068 287 ou e-mail postodeturismo@cm-barreiro.pt