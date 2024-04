A organização do evento estima receber cerca de oito mil visitantes nacionais e estrangeiros nos dois dias. Este ano, o ÉvoraWine, para além da presença de mais de duas centenas de vinhos da região, conta com inúmeras novidades, nomeadamente com o alargamento do espaço da área de exposição, ocupando toda a área disponível da Praça do Giraldo. O alargamento vai permitir aos produtores a partilha de saberes e sabores do Alentejo com a calma tão característica da região.

Também a gastronomia terá um destaque diferenciado nesta edição, com o estabelecimento de parcerias que vão permitir que o visitante possa fazer as refeições no recinto e degustar os pratos típicos alentejanos.

“Este evento é o único da região alentejana que coloca os produtores em contacto direto com os consumidores nacionais e estrangeiros, o que o torna numa fonte altamente rica de pareceres sobre os vinhos produzidos no Alentejo. Para além disso, é uma porta aberta para o turismo, essencial para o crescimento e reconhecimento da região”, reforça Reto Frank Jorg, da organização do evento.

José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo salienta ainda que “o vinho é hoje uma das principais âncoras de visita ao território, é por esse motivo que o ÉvoraWine é tão importante para alavancar o turismo da região.”

Na edição deste ano, o ÉvoraWine volta a contar com a parceria e o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e da Câmara Municipal de Évora.