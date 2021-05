Depois do lançamento do novo menu de verão, o Therapist continua a trazer até nós toda a frescura que a estação quente pede: agora com a introdução de quatro novos MilkShakes, que chegam ao restaurante funcional no dia 1 de junho, mesmo a tempo de celebrar o Dia da Criança com um "treat" colorido para miúdos... e graúdos também.

Green, Mocha, Frutos Vermelhos e Banoffee são os quatro sabores que fazem parte da família de novos MilkShakes vegan e sem adição de açúcares refinados criados pelo Therapist, todos eles feitos com os gelados saudáveis, vegan e adoçados com stevia da Gato Gelados.

Disponíveis no Therapist a partir de 1 de junho, os novos MilkShakes têm o preço de €5,90 (cada) e prometem ser a bebida fria perfeita para adoçar, colorir, nutrir e refrescar a tão esperada e desejada estação quente.

Milkshake Mocha

Milkshake Mocha, Therapist créditos: ©Una Create

Para os fãs de um bom clássico com um twist Therapist, o Milkshake Mocha é composto por café, gelado de banana, cacau, leite de arroz, e o Blend Cordiceps do Therapist.

Decorado com creme de amendoim, pepitas de cacau e avelã picada para aquele extra sweetness.

Milkshake Frutos Vermelhos

Milkshake Frutos Vermelhos, Therapist créditos: ©Una Create

Verão rima com morangos, framboesas, amoras e mirtilos, e não poderia faltar uma proposta dedicada aos Frutos Vermelhos na família de Milkshakes do Therapist.

Com gelado de frutos vermelhos, banana, leite de arroz e Blend Berries do Therapist, esta bebida fria é decorada com nutella do Therapist, morangos e pepitas de cacau.

Milkshake Banoffee

Milkshake Banoffee, Therapist créditos: ©Una Create

Um Milkshake 100% saudável e instagramável? Check. Feito com gelado de banana, banana, manteiga de amendoim, caramelo de miso e leite de arroz, e decorado com caramelo e farelos de banana bread, o Milkshake Banoffee é a opção "gulosa" para saborear a qualquer hora do dia.

Milkshake Green

Milkshake Green, Therapist créditos: ©Una Create

Gelado de maracujá, banana, leite de coco e manjericão são os ingredientes estrela do Milkshake Green. Uma bebida fria decorada com lascas de coco e manjericão que promete fazer as delicias aos fãs de um "shake" fresco e frutado

O Therapist encontra-se na Rua Rodrigues de Faria, 103 (Lx Factory) e está aberto todos os dias (incluindo fins de semana) das 09h00 às 22h00.