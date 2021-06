A Sage Appliances lançou uma linha premium de máquinas de café expresso que permite que qualquer pessoa se torne num verdadeiro barista na sua própria casa.

Com a sua chegada a Portugal, a marca de pequenos eletrodomésticos pretende converter o café num produto de alta qualidade e tornar o seu consumo numa experiência culinária, onde se destacam as soluções individualizadas.

De forma a garantir uma experiência única aos consumidores e que lhes permita desfrutar da Terceira Geração do café, todos os modelos contam com quatro características-chave: a dose ideal, pressão adequada, temperatura exata e potência de vapor.

"O consumo de café é um dos pequenos prazeres que está enraizado na cultura portuguesa, onde sabemos mesmo apreciar esta bebida no dia a dia. Em Portugal existe uma tradição cafeteria muito forte e latente, de tal forma que o consumo médio de café ronda os 5,5 quilos por pessoa por ano, bem acima dos 1,3 quilos da média global”, realça Rui Neves, Business Development Manager da marca. "É por isto que decidimos apostar em Portugal, para oferecer aos amantes de café uma nova e inovadora forma de vivenciar a Terceira Geração do café no conforto das suas casas".

A marca tem quatro modelos disponíveis:

Oracle Touch: O funcionamento automático e ecrã tátil simplificam a preparação do seu café preferido em três passos: moer, preparar e adicionar leite. A tecnologia avançada coloca ao seu alcance a possibilidade de personalizar a intensidade do café, a textura do leite ou a temperatura, podendo memorizá-lo com um nome. Pode gravar até 8 cafés personalizados. P.V.P.: 2.499 €

Barista Pro: Com o seu potente moinho cónico integrado, que lhe proporcionará apenas a quantidade necessária de café, conseguirá um autêntico “latte art”. Com tempo de aquecimento de apenas 3 segundos, graças ao sistema de ThermoJet®, e uma extração de café precisa é fácil passar de um grão a uma chávena mais rápido que nunca. P.V.P.: 799.90 €

Barista Express: Este modelo 'tudo-em-um' permite ao utilizador moer os grãos imediatamente antes da extração para um sabor completo e um controlo de temperatura rigoroso (PID). Além disso, conta também com um vaporizador de leite manual para oferecer resultados extraordinários em muito pouco tempo. P.V.P.: 699.90 €

Bambino Plus: Esta máquina destaca-se pelo seu vaporizador automático que lhe permite ajustar a temperatura e textura do leite, potenciando assim o sabor do café. Tudo isto graças a um porta-filtros para um sabor um sabor completo, e uma varinha de vapor automática para texturizar o leite para uma verdadeira microespuma mãos-livres na temperatura adequada. P.V.P.: 499.90 €

Os produtos da Sage Appliances estão disponíveis nas lojas Fnac e Worten.