Os Vouchers para a Visita com Brunch à Casa do Alentejo têm um valor de 15€ por pessoa, são enviados por e-mail, e neles estão incluídos a visita comentada e guiada à Casa do Alentejo e o Brunch que é servido na Taberna da Casa do Alentejo.

O Brunch é composto por ovos com farinheira ou espargos, cogumelos, enchidos e queijos alentejanos, pão alentejano, azeite, sumo de laranja, meia de leite, imperial/vinho e café.

Os Vouchers têm validade até ao dia 30 de junho de 2022 e para serem utilizados, basta contactar através do e-mail ou telefone para agendar a sua visita. As Visitas com Brunch a partir de dezembro passam a realizar-se aos domingos de manhã.

Caso seja decretado um novo confinamento em Portugal, ou outras medidas restritivas à circulação, o prazo para utilização dos vouchers será alargado.

Para a emissão dos mesmos, é necessário que indique o nome da pessoa que irá receber o voucher oferta. O pagamento deverá ser feito de forma antecipada através de transferência bancária ou MbWay . O voucher é enviado num prazo máximo de 24 horas a seguir à receção do comprovativo de pagamento.