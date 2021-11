A Albergaria, marca portuguesa de licores de base em frutas e ervas tipicamente portuguesas, lançou um livro digital de receitas com groselha para tornar o Natal ainda mais saboroso.

O livro conta com oito receitas, entre bebidas para crianças e cocktails para adultos, bem como receitas para bolos, mousse de groselha e até pipocas com groselha. O livro está disponível em versão digital e pode ser consultado online.

créditos: Albergaria

Criada há quase 50 anos e com uma receita que já vai na sua terceira geração familiar, a groselha Albergaria é um produto de tradição portuguesa.

Recorde-se que a groselha Albergaria foi a primeira marca a apostar numa cápsula com sistema anti-pingos para evitar o desperdício e permitir um maior controlo no uso do xarope de groselha na dieta familiar. As garrafas com a nova cápsula já estão disponíveis desde julho.

Recentemente adquirida pela Destilaria Levira, a groselha Albergaria é produzida através de processos tradicionais, a partir do fruto Groselha Ribes rubrum, contando com um forte aroma suave a compota de frutos vermelhos e um sabor intenso a groselha.