Conhecida pelos seus snacks saudáveis à base de tremoço, a Tarwi, lançou um húmus de tremoço ou Lummus, como apelidam, que pode ser consumido como topping de uma salada, um molho para legumes, um complemento para wraps ou numa bowl ou simplemente como snack.

Para os fundadores, Alice Trewinnard, Catarina Gorgulho e Pedro Godinho Ramos, “os grandes desafios para a marca Tarwi foram desde o início aliar o sabor, à funcionalidade e à nutrição, embrulhando os produtos em packagings atrativos. Desde os vários sabores de tremoço que lançámos em 2021, e agora com o lançamento do Lummus, mantivemos estes pilares bem no centro da nossa operação. Esperamos continuar a surpreender os portugueses”, afirmam em comunicado.

Uma das preocupações da marca é garantir que o produto utilizado é sustentável, utilizando todo o tipo de tremoço disponível, seja qual for o tamanho, até ao que costuma ser descartado pela indústria.

“Orgulhamo-nos de ser o único tremoço cozinhado e preservado em muito baixo teor de sal, e utilizando apenas ingredientes naturais para manter a qualidade e estabilidade dos nossos produtos”, concluem os fundadores.

Este produto deve ser mantido em temperaturas frias. A embalagem de 200g está à venda com um PVP recomendado a partir de 2,99€.