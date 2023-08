Conhecido pela localização a poucos metros da praia, o restaurante Capricciosa de Carcavelos volta a abrir o seu espaço de descontração e convívio.

A acompanhar estão propostas gastronómicas como pane All’Aglio com Formaggio (desde 5€), Rotolini (5,50€), Focaccia Pomodoro e Pesto (4€), sangria (desde 3€), limonada com frutos vermelhos (desde 2,60€) ou chá gelado do dia (2,10€).

A animação é garantida com a presença de Dj às sextas-feiras, sábados e domingos, entre as 16h e as 20h.

Este ano, o espaço de beach lounge surge mais moderno, confortável e acessível a todos, alinhado com o projeto de renovação da marca ao longo deste ano.