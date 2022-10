Chama-se RISE (Reverse Injection System Experience ), o sistema de extração inovador made by Delta que chega ao mercado nacional incorporado numa nova máquina Delta Q. Desenhada pelo conceituado criador francês Philippe Starck, artista convidado pelo CEO do Grupo Nabeiro, Rui Miguel Nabeiro, para criar o design da nova máquina doméstica da marca.

“Esta experiência marca um momento relevante para a marca com a curadoria de Philippe Starck, que através da RISE Delta Q with Starck mostra como a tecnologia e o design podem coabitar e proporcionar um expresso superlativo e perfeitamente ao contrário”, afirma Rui Miguel Nabeiro.

O café é injetado de baixo para cima, pelo fundo da chávena, o que intensifica o paladar e os aromas naturais do café e traz ao de cima um creme persistente, mantendo a temperatura ideal, e proporcionando um expresso superlativo.

Fruto de um trabalho de investigação e desenvolvimento tecnológico, onde se incluem mais de 20 patentes, o ecossistema RISE assenta em 3 pilares fundamentais: inovação, design e expresso, que ajudam a explicar a disrupção que o sistema traz para a categoria de café em cápsulas.

A ideia nasceu no Centro de Inovação do Grupo Nabeiro - a Diverge – provocada pela procura constante de novas experiências de consumo de café. Todo o sistema de extração de café foi redesenhado e reconstruído.

Pela primeira vez, o copo é também um elemento ativo e crítico na extração da bebida. Criado em perfeita sintonia com o desenvolvimento desta máquina, o copo ganha primazia na criação de uma bebida. A coleção de copos, expresso e bebidas longas, também totalmente desenvolvida em Portugal, apresenta-se em diferentes materiais e cores.

A nova máquina está disponível em três cores – branco, preto e terracota - , e já se encontra em pré-venda no site e nas lojas The Coffee House Experience. Disponível nos canais tradicionais a partir de 17 de novembro com um PVPR de 279€, será também possível adquirir conjuntos de copos (quatro copos de expresso ou dois copos expresso e dois copos bebidas longas), com o PVP recomendado de 34,99€.

“Hoje o futuro ganha um novo sentido. Apresentamos uma das maiores inovações da história da Delta mantendo o nosso compromisso de proporcionar uma experiência superior de consumo e desafiando o mercado com uma novidade revolucionária para as casas dos portugueses. Esta é a grande inovação Delta Q depois da cápsula e com ela queremos virar o mundo ao contrário”, sublinha Rui Miguel Nabeiro, em comunicado.

Este novo lançamento é marcado também pela apresentação de uma imagem mais moderna da marca. O ponto de partida da experiência começa na cápsula, um símbolo que está mais sóbrio.

A nova imagem é acompanhada ainda por uma simplificação da informação presente nas embalagens e por uma introdução de informação sensorial: escala de intensidade e cafeína e perfil oranoléptico.

A juntar a estas alterações está ainda a nova assinatura de marca “O Expresso feito com perfeição”. O objectivo é reforçar o posicionamento de marca em especialista de café expresso.