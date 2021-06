Chama-se Douro Primeira Prova e será uma boa oportunidade para provar 150 dos melhores vinhos do Vale do Douro, permitindo perceber a evolução das quintas, a qualidade das últimas colheitas e o potencial máximo dos vinhos da região vinhateira - dos tintos, mas também dos novos brancos, sem esquecer, claro, o vinho do Porto.

De 5 a 7 de julho são esperados no Museu do Douro cerca de uma centena de especialistas de todo o mundo para provarem o melhor desta região Património Mundial.

A paisagem do Vale do Douro - uma das mais belas regiões vinícolas do mundo - abre o cenário para uma degustação prometedora. Originalmente, este evento deveria realizar-se em 2020, mas a pandemia obrigou ao seu adiamento. Agora, os produtores durienses voltam a dar as boas-vindas a mais de 100 especialistas internacionais e nacionais em vinhos.

Os jornalistas, críticos de vinhos e outros especialistas chegam de todo o mundo e reúnem-se no Museu do Douro, no Peso da Régua. Já estão prontas garrafas de 21 dos melhores produtores da região, para serem servidas em condições ideais de degustação. Bem-vindo ao Douro Primeira Prova!

A primeira edição do Douro Primeira Prova foi realizada em maio de 2019. Foram servidos exatamente 167 vinhos, uma oportunidade única que atraiu mais de 90 especialistas de 18 países diferentes, entre eles Suécia, Itália, Canadá, Rússia e Japão. Durante três dias, todos os olhos se voltaram para os vinhos do Vale do Douro.

A edição de 2021 vai reunir mais uma vez 21 produtores da região para apresentarem os seus vinhos jovens: vinhos brancos e rosés de 2019 e 2020, bem como vinhos tintos e do Porto de 2018 e 2019. Os profissionais da indústria vão ter novamente oportunidade de provar toda a coleção de vinhos num só lugar, o Museu do Douro. Sem o incómodo de ter que percorrer o longo e tortuoso caminho entre as quintas através do escaldante vale do Douro. São esperados especialistas de 11 países (Áustria, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Polónia, EUA, Canadá e Brasil, entre outros).

O que tem de especial este evento?

O Douro Primeira Prova é uma degustação silenciosa, ao contrário de outros eventos do género. Jornalistas, sommeliers e compradores têm a oportunidade de degustar os vinhos por ordem e ritmo. Os produtores de vinho estarão disponíveis pessoalmente para responder a quaisquer perguntas sobre métodos de produção ou filosofias específicas.

Todas as tardes de degustação terminarão aliás com um seminário liderado pelos próprios enólogos, explorando vários aspetos da produção de vinho na região duriense.