Se há algo que gostamos de fazer é rever fotografias antigas e perceber como o tempo tem passado por nós, especialmente, se a evolução for positiva.

Quem não tem um bom tesourinho deprimente para partilhar nas redes sociais?

Tão divertido como compararmos as nossas fotografias atuais com as de criança é fazermos esse exercício com personalidades tão conhecidas como Cristiano Ronaldo, Julia Roberts, Kim Kardashian ou Mick Jagger.

Foi isso que fez Ard Gelinck, um designer gráfico apaixonado pelo mundo do entretenimento, cujo hobby passa por fazer fotomontagens de algumas das suas celebridades favoritas.

Abra a fotogaleria abaixo e veja como o tempo passou para algumas das suas personalidades favoritas.

Será que é caso para dizer que são como o vinho do Porto?