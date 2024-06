No decorrer da quinta edição do Enóphilo Wine Fest na cidade de Coimbra está confirmada a estreia de uma masterclasse de introdução ao mundo vínico, destinada a estudantes universitários. A sessão é exclusiva a jovens universitários até aos 25 anos e requer inscrição prévia.

Da Bairrada a Trás-os-Montes, passando pelos vinhos do Douro e Dão, o Enóphilo Wine Fest de Coimbra (das 15h00 às 22h00) vai reunir um leque diversificado de vinhos de mais de uma trintena de produtores nacionais das várias regiões vitivinícolas do país. À prova vão estar mais de 200 vinhos, alguns deles posicionados num segmento premium do mercado.

Os bilhetes para o Enóphilo Wine Fest têm um custo 15€, em pré-venda, e já estão disponíveis nos locais habituais e na Ticketline. No dia do evento, a 22 de junho, os preços sobem para os 20€.

Lista de produtores presentes:

Val Moreira

Quinta dos Abibes

Joaquim Arnaud

Quinta de Paços

Duplo PR

Rosa da Mata / Qta da Ramalhosa

Quinta da Rabiana

Pedra Só

Casal das Aires / Somnium

Vale dos Ares / 100 Igual

Titan of Douro

Quinta do Escudial

1000 Curvas

Quinta do Paral

Montalegre

Quinta do Tamariz

Vinilourenço

Justino's

Villa Oeiras

Quinta do Infantado

Mainova

Desviso

Adega Marel

Chapeleiro

Casa Américo

Quinta da Giesta

Cizeron Wines

Guadelim

Aleixo Wines