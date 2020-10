Terra de bom pão, de queijos amanteigados, mas também de média e longa cura, de frutas e legumes - onde preponderam as laranjas, maçãs, cenouras, couves - de doçaria, a Quinta do Anjo, programa um outono com mercados com venda e mostra desta produção local.

“O Mercado da Aldeia, em Quinta do Anjo, veio para ficar”, é o lema da iniciativa que, depois das edições de lançamento nos meses de verão, passa a realizar-se todos os sábados, entre as 7h00 e as 12h00, no Mercado Municipal de Quinta de Anjo.

Um mercado que enfatiza a relação com os pequenos produtores locais e a dinamização da economia da freguesia do concelho de Palmela.

De acordo com a organização, estes Mercados da Aldeia contarão com “ações temáticas que vão ser divulgadas para assinalar datas específicas, diversificando a oferta”.