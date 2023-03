Sábado é dia de descontrair e aproveitar o fim de semana. Aliar a diversão à preocupação com o planeta Terra enquanto se saboreia um cocktail à luz das velas é a proposta do InterContinental Lisbon. A ação decorre em prol da iniciativa da WWF (World Wildlife Fund).

Para um encontro romântico a dois ou um bom momento com amigos, o Uptown bar oferece um ambiente intimista para desfrutar o Cocktail Terra (sumo de tomate, vodka, limão, molho worcestershire, finalizado com um spicy mix caseiro) e uma seleção de canapés vegan, com inspiração nas raízes e produzidos apenas com ingredientes locais. Nos salgados, o menu inclui chips de banana verde, lua cheia de batata-doce, e mandioca frita. Já nos doces, destaque para o power ball de gengibre e tâmaras, tartelete de laranja e pop de bolo de cenoura.

“O InterContinental Lisbon vai ainda desligar toda a iluminação e aparelhos não essenciais, de forma de reduzir os consumos de água e energia. Além disso, por cada cocktail pedido, 1 euro reverterá a favor da WWF”, informa a unidade hoteleira.

As reservas podem ser efetuadas através do telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com