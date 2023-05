Naquela que volta a ser uma edição muito participada com 250 vinhos em prova, de 40 produtores do alto e baixo Alentejo, a organização estima receber cerca de 8 mil visitantes nos dois dias em que decorre o evento.

A participação no evento é de entrada livre e os amantes de vinhos e da região que pretendam provar as centenas de néctares disponíveis podem adquirir um copo, com uma bolsa de suporte, pelo valor de 10 euros. Este evento tem ainda um caráter solidário e pretende ajudar as Associações Chão dos Meninos e Pão e Paz e, durante os dois dias de evento, a Associação Um dia pela Vida estará representada na Praça.

Este ano, a organização aponta à promoção de várias iniciativas, desde a cerimónia de entrega dos galardões do concurso “Melhores Vinhos do Alentejo”, a 5 de maio; ao Alqueva Sunset, marcado para 20 de maio; ao Congresso Mundial das Confrarias Báquicas, a 1 de junho; e, ainda, ao Dia do Vinho na Feira São João agendado para 30 de junho.

“O Évora Wine é muito importante para o setor do vinho, da gastronomia e do turismo no Alentejo. É, de facto, uma das mais importantes ferramentas para trazer turistas nacionais e internacionais ao Alentejo. Este é o único evento de vinhos do Alentejo com esta dimensão e conceito que permite aos produtores o contacto com consumidores nacionais e estrangeiros num ambiente festivo e descontraído”, salienta Reto Frank Jorg, organizador do evento.

Francisco Mateus, presidente da CVRA, acrescenta ainda que “este evento une o vinho, a gastronomia e o turismo, sendo assim uma excelente combinação para promover a região alentejana. Ano após ano, o Évora Wine tem vindo a crescer e a mostrar a capacidade de envolver empresas, dinamizar a atividade turística e mostrar os vinhos e sabores alentejanos. É pela qualidade e dinâmica que a organização tem conseguido afirmar que a CVRA apoia este grande evento”.

Vítor Silva, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo remata que “o vinho é um tema incontornável e aliciante, por isso é, sem dúvida, uma das principais âncoras da nossa oferta turística. O Évora Wine tem cumprido na perfeição este papel. Assim, é com muito gosto que nos associamos a mais uma edição do Évora Wine, que irá encher, certamente, a Praça do Giraldo”.

O Évora Wine conta com a parceria e o apoio do Turismo do Alentejo, da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e da Câmara Municipal de Évora. A realizar-se na capital alentejana, o Évora Wine pretende dar a conhecer a diversidade de toda a região.