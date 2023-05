A sunset party, que será uma homenagem aos espumantes da região, está marcada para as 16h00, do dia 20, na Amieira Marina (Portel). Pelo final do dia, os convidados entram a bordo do barco Guadiana para assistir ao pôr do sol no Alqueva e brindar com espumantes de diversos produtores alentejanos, como João Portugal Ramos, Adega do Montado, Adega de Borba, Comenda Grande, Carmim, Monte da Barbosa, Ervideira, Herdade da Lisboa, Herdade do Perdigão, Monte do Pintor, Quinta da Plansel, Herdade dos Arrochais, Herdade do Rocim e Aromas do Sul.

À luz do por do sol, as provas dos sabores e aromas singulares do Alentejo vão ser acompanhadas por sandes de leitão, confecionadas pela Casa Leitão Rural, de Évora. Já com o sol escondido e após o barco Guadiana atracar, a festa continua até às 20h00, ao som do DJ Bruno Pereira.

Esta experiência, organizada pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, tem o valor de 35 euros por pessoa e a pulseira de acesso pode ser levantada na Rota dos Vinhos do Alentejo (Rua Cinco de Outubro, n.º 88, 7000-854 Évora) ou no dia da festa na Marina.

Inscrições através do e-mail helena.direitinho@vinhosdoalentejo.pt