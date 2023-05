A iniciativa Vinho na Vila é um evento de gastronomia e vinhos itinerante, com três ações à escolha: Prova de Vinhos e Rota do Petisco (entre as 15h00 e as 20h00) e Jantar com Vinho (a partir das 20h30). O objetivo é dar a conhecer cerca de 200 referências, dos mais diversos estilos e origens, de 35 produtores de vinho nacionais de pequena dimensão, provenientes de norte a sul do país.

Vila Alva está nas bocas do mundo, devido à recuperação da ancestral tradição relacionada com a produção de vinho de talha, desde os romanos até hoje. Mas não é só de vinho de talha que vive o Vinho na Vila. A ideia é optar pela prova de vinhos e visitar as mais de uma dezena de adegas da aldeia, onde estão espalhados os 35 produtores de vinho, para conhecer os mais diversos perfis de vinhos disponíveis na degustação.

“São espaços onde tradicionalmente se fazia vinho para consumo próprio e, por isso, achámos que seria interessante abrir estas adegas em maio, tendo a aldeia como cenário deste evento”, declara Daniel Parreira, representante do projeto XXVI Talhas, criado a par com a irmã, Alda Parreira, em homenagem ao avô de ambos, Daniel António dos Santos.

Vila Alva, aldeia do concelho de Cuba. Divulgação

Para acompanhar esta romaria vínica por Vila Alva, a organização do Vinho na Vila criou a Rota dos Petiscos. Enchidos e queijos regionais fazem parte desta ação gastronómica, entre outras duas boas surpresas alentejanas, a provar nas adegas. “São poucos os eventos de vinho com comida, razão pela qual decidimos mostrar o que a terra nos dá, neste caso, o Alentejo, que são os petiscos”, justifica Luís Gradíssimo, do Enóphilo.

Enquanto são calcorreadas as ruas de Vila Alva, estão todos convidados a saber o que é a pez e ver como é pesgado o interior das talhas, junto ao fontanário da aldeia, e, a visitar a exposição de fotografia intitulada “Vila Alva – Terras de Vinho”. O vinho de talha e as vinhas centenárias desta aldeia são tema central desta mostra patente no largo da Igreja Matriz de Vila Alva, no âmbito do Vinho na Vila.

A partir das 20h30, já com mesas e bancos corridos, é servido o Jantar com Vinho, no largo da Igreja Matriz de Vila Alva, para dar protagonismo à comida tradicional alentejana harmonizada com vinhos de produtores presentes no Vinho na Vila.

A organização cabe ao Enóphilo e à adega XXVI Talhas, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Cuba.

Os bilhetes para o evento encontram-se à vida aqui.

Prova de Vinhos (das 15h00 às 20h00), que inclui degustação livre de vinhos de 35 produtores nacionais: 10 euros em pré-venda (até 9 de maio); 15 euros a partir de 10 de maio.

Rota do Petisco (das 15h00 às 20h00), com quatro petiscos regionais: 10 euros em pré-venda (até 9 de maio); 15 euros a partir de 10 de maio.

Jantar com Vinho (a partir das 20h30), onde a comida típica alentejana é harmonizada com vinhos de norte a sul do país: 20 euros em pré-venda (até 9 de maio); 30 euros a partir de 10 de maio.

Prova de Vinhos + Rota dos Petisco: 18 euros em pré-venda (até 9 de maio); 25, euros a partir de 10 de maio