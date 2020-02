Coimbra também é conhecida como cidade dos amores, não fosse o cenário de uma das histórias de amor português eternizada, a de D. Pedro I e D. Inês de Castro. Inspirada nesta narrativa, assim como no romantismo do fado de Coimbra, o Hotel Tivoli Coimbra preparou um menu para a noite do Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro.

Os casais que participarem serão “recebidos com um cocktail red passion. Para iniciar a refeição, será servida uma salada de espargos com mozarela e presunto. Para prato principal, sugere-se tortelinni de espinafre e ricota com molho de três cogumelos. Para terminar a refeição, a sugestão é um bolo de veludo vermelho com cream cheese e framboesas. A acompanhar, a sangria de frutos vermelhos”, informa aquela unidade hoteleira em comunicado.

Hotel Tivoli Coimbra Rua João Machado, nº4/5, Coimbra Contactos: Tel. 239 858 300; e-mail coimbra@tivolihotels.com

O jantar orça os 28,50 euros por pessoa sem alojamento (bebidas incluídas).