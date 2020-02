Para esta ocasião, Tony Martins elaborou um menu específico, apostando em produtos da região beirã, para uma combinar os vinhos durienses do enólogo francês Jean-Hugues Gros.

O jantar marcado para as 20h30, contará com cinco momentos, começando com um amuse-bouche a casar com I Little Odisseia Branco. Seguem-se espinhaços de bacalhau com algas e granizado de coentros (vinho. I Odisseia Branco). No que toca ao prato de peixe, será servida garoupa da pedra e berbigão rissino de ovas, pil pil e salicórnia (vinho: I Odisseia Reserva Branco).

Já a carne estará entregue a uma vitela em lume brando com acelgas, alho negro e avelãs (vinho: I Odisseia Reserva Tinto). Para fechar a sobremesa, um cacau com pistácio e sementes de abóbora (vinho: I Odisseia Grande Reserva).

Tony Martins nasceu na Venezuela, há 33 anos. Viajante curioso e fascinado por conceitos, marcas, ideias e experiências, soma 18 anos de experiência em trabalho e estudo de diversas áreas da hotelaria, restauração e gastronomia.

Em Portugal, e depois da sua formação na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, dedicou-se integralmente à cozinha. Passou pelo Vintage House Hotel, no Pinhão, e pelo Dom Pedro Marina Hotel, em Vilamoura, mas foi em 2009, quando abriu o seu Restaurante Mercado Velho, em Vagos, que se apaixonou verdadeiramente pela cozinha.

Depois de ter completado o curso de enologia e vários estágios na Borgonha em 1992, Jean-Hugues Gros teve a oportunidade de passar 16 meses, na Sandeman, no Porto. E foi assim que começou a descoberta dos vinhos do Porto, da região do Douro e também dos seus vinhos.

Restaurante Origem Rua Dr. Manuel das Neves, nº 66, Aveiro

Horário: De segunda a domingo. Almoços das 12h00 às 16h00 (fim de semana) e das 12h00 às 15h00 (semana). Jantares, das 19h00 às 23h00 (fim de semana) e das 19h00 às 22h30 (semana).

Contactos: Tel. 234 107 619; e-mail. reservas@aorigem.pt

Depois de mais algumas experiências na Califórnia e em Champagne, o regresso definitivo foi em 1999 para trabalhar na Quinta do Convento de São Pedro das Águias, uma pequena empresa de vinho do Porto situada junto ao rio Távora, perto de Tabuaço. Em 2004, produziu os primeiros vinhos Odisseia.

O valor do jantar é de 35,00 euros por pessoa.