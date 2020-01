Tendo como base a especialização na cozinha tradicional italiana, nomeadamente as regiões de Piemonte, Ligúria e Emília-Romanha, nasceu o conceito La Tagliatella, com mais de 200 restaurantes, em Espanha, França e na Alemanha. Portugal também faz parte deste grupo, com três estabelecimentos em Lisboa, o último dos quais aberto já este mês de janeiro de 2020.

Em Santos, repete-se a fórmula do duo de restaurantes com assinatura La Tagliatella em funcionamento na capital. Espaços que têm como mote a partilha de sabores italianos, desde o queijo Parmigiano Reggiano DOP, com uma cura de 24 meses, à massa de pizza, elaborada com dois tipos de farinha, para se atingir o seu particular sabor e consistência; ao presunto de Parma; o queijo Gorgonzola DOP de Piemonte e Lombardia, ao salame da Calábria.

La Tagliatella - Santos Avenida Dom Carlos I, 42 A, Lisboa Horário: Das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00 Contacto: 210 502 016

Ainda no que toca aos comeres transalpinos nestes La Tagliatella, sublinhe-se as Pizzas são confecionadas à vista do cliente nos tradicionais fornos italianos, a Tagliata Napoletana, o risotto com magret de pato e trufas, as saladas ricas em produtos frescos, as várias combinações de massas e molhos ou mesmo as famosas sobremesas italianas, como o Bocconcino, o Dolce Sapore Amalfitano ou o Tiramisu.