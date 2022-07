Em Alqueva, o verão celebra-se na praia. A 29 de julho decorre a primeira “Sunset Beach Party”

Situado na praia fluvial das Azenhas d’El Rei, no Alandroal, o Raya Beach Club, uma concessão da quinta biológica Terramay, abriu, recentemente, com o conceito “farm-to-beach/da quinta para a praia”, em que cerca de 80% dos produtos apresentados na carta do restaurante são produzidos nesta quinta biológica. Peixe do rio (lúcio-perca) em tempura (um género de fish & chips), Lagostins do rio, Hambúrguer biológico Terramay, maionese caseira ou cebola da horta caramelizada, são algumas das iguarias preparadas por Filipe Rebocho, chef do Raya. Também para experimentar há as primeiras sodas artesanais biológicas feitas em Portugal.

Colher, lavar e servir, assim começam as manhãs do chef Filipe Rebocho, que leva da horta biológica Terramay todos os ingredientes que depois confeciona no Raya.

“É uma forma diferente de trabalhar, de pensar e criar refeições. Normalmente o chef cria um menu e encomenda os produtos. Aqui trabalhamos de forma micro sazonal e com o que a horta nos dá. É um desafio diário, mas que vale a pena, porque mostra-nos as origens da comida e a essência de cada vegetal", afirma o chef Filipe Rebocho.

“No nosso restaurante, os produtos vêm diretamente de Terramay, a nossa quinta biológica, onde são apanhados diariamente de forma a garantir a frescura e preservar ao máximo os nutrientes”, explica Anna de Brito, cofundadora da Terramay e gerente do Raya. “Os nossos produtos são biológicos, não utilizamos sementes manipuladas geneticamente, tratamentos preventivos nem adubos que não sejam naturais, o que naturalmente os diferencia”, reforça.

No restaurante Raya, os produtos vêm diretamente da quinta biológica Terramay ou de produtores regionais e biológicos. Todas as refeições são cozinhadas no momento para que, além de saborosas, sejam saudáveis e amigas do ambiente. No Raya é também possível marcar jantares de grupo e eventos, com um menu especial. “A cozinha do Raya, oferece comida simples, com a essência e frescura de cada produto, mas com muita qualidade”, acrescenta Anna de Brito.

Natural de S. Miguel de Machede, Évora, Filipe Rebocho iniciou os seus estudos na Escola Profissional da Região Alentejo. Passou por hotéis e restaurantes, ao longo do seu percurso profissional, mas o gosto pela agricultura biológica e a procura do saber e das origens dos ingredientes levaram-no até David e Anna de Brito, responsáveis pelo projeto Terramay.

A Terramay Portugal, herdade com 562 hectares, localizada na freguesia do Rosário, concelho do Alandroal, é um projeto de agricultura regenerativa 100% natural, que tem como missão criar um ecossistema equilibrado que produza alimentos saudáveis, tratando o meio ambiente e os animais com o respeito e amor que merecem. A quinta conta com bovinos de raça Mertolenga, porcos de bolota Pata Negra, cabras, ovelhas Merino, patos, cavalos e mais de 300 aves, e diferencia-se pela sustentabilidade, a neutralidade carbónica e a preocupação com a regeneração dos ecossistemas e adaptação da vida selvagem aos habitats em mudança.

É no beach club Raya, na praia fluvial das Azenhas d’El Rei (Montejuntos, Alandroal), que se vai realizar a primeira “Sunset Beach Party” do Alqueva, evento promovido por Terramay no dia 29 de julho, a partir das 18h00, com vinhos biológicos e cocktails a acompanhar petiscos biológicos e boa música ao som de Dj Sets by Xinobi e Switchdance.

Neste primeiro evento serão servidos queijos e enchidos de produtores locais e o chef Filipe Rebocho irá preparar o tradicional Gaspacho, Tártaro de mertolenga bio, Arroz de lagostim, e um Cheesecake de leite de cabra e morangos da horta.

Com o valor de 40 euros por pessoa, o evento terá lotação limitada à capacidade do local e as reservas podem ser feitas até 28 de julho, através do número 932 013 496 ou via Instagram do Raya restaurante.