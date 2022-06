Os vinhos Discórdia são produzidos a partir das uvas colhidas numa vinha com 10 hectares da Herdade Vale d’Évora, situada a poucos quilómetros da vila de Mértola, no baixo Alentejo. A propriedade de 550 hectares está integrada no Parque Natural do Vale do Guadiana, beneficiando de uma paisagem de grande beleza.

As terras de Mértola têm surpreendido pela originalidade dos seus vinhos. Com história, as vinhas deste lugar no baixo Alentejo, esquecidas durante a campanha cerealífera do século passado, recuperam novo fôlego e fazem nascer vinhos com garra e identidade muito próprias.

É o caso dos vinhos Discórdia, produzidos a partir das uvas colhidas numa vinha com 10 hectares da Herdade Vale d’Évora, situada a poucos quilómetros da vila de Mértola. A propriedade de 550 hectares está integrada no Parque Natural do Vale do Guadiana, beneficiando de uma paisagem de grande beleza.

No mercado desde 2012, os vinhos Discórdia são produzidos por duas famílias amigas seduzidas pela caça e pelos vinhos de Mértola, a de Paulo Alho, natural de Sesimbra, e a de Vítor Pereira, com origens em Vila Nova de Famalicão.

Os solos pobres de xisto e o clima quente da região de Mértola fazem com que a vinha Discórdia viva no limite da sobrevivência, resultando dessa condição fruta com boa concentração e estrutura. Esta marca do terroir está presente nos vinhos Discórdia, a par, no entanto, de uma frescura e acidez surpreendentes que a proximidade ao rio Guadiana favorece.

Discórdia branco 2020

Grande frescura aromática com notas tropicais e citrinas. Final refrescante e intenso. Vindima manual. Seleção de cachos, desengace total seguido de ligeira prensagem. Decantação a frio, seguida de fermentação em cubas de inox com temperatura controlada. Estágio em cubas de inox. Antão Vaz, Arinto e Verdelho.

PVP: 8,90 euros

Discórdia tinto 2019

Este é um vinho sem estágio em barrica, produzido a partir das castas Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Touriga Franca e Syrah. Vinho de cor granada escura, aroma a frutos vermelhos frescos e notas de bergamota e esteva. Na boca é cheio, estruturado e guloso. Vindima manual, fermentação a temperatura controlada em cubas de inox. Estágio em cubas de inox.

PVP: 8,90 euros