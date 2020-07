“A ideia do e-book surgiu com a primeira onda de calor deste ano, numa altura em que só apetecem pratos frescos e leves e nem queremos pensar em sopa quente”, comenta Rita, maketeer de profissão que, no final de 2019, se dedicou de corpo e alma à sua paixão, “a cozinha”. Uma afeição expressa no projeto “Frau Glória”.

De acordo com a autora e instagramer, as receitas disponíveis no e-book “foram todas aprovadas pela nutricionista Ana Banza, sendo por isso baixas em calorias, diuréticas, detox, promovem a saciedade e uma ótima fonte de hidratação”.

“Podem inclusivamente ser um substituto de refeição leve ou ser levadas para a praia”, refere Rita.

Para além das dez receitas, a obra inclui também os benefícios dos ingredientes principais e cinco truques para conseguir sopas mais saborosas.

O ebook está disponível, por um preço de lançamento de 5 euros e pode ser encomendado pelo e-mail rita@fraugloria.pt