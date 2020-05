Quinze chefes de pastelaria vão estar juntos, online e em direto, para um ciclo de conversas abertas, não só aos profissionais da área, como também ao público em geral. A 22 e 23 de maio, o programa da Pastry Minds, a decorrer no canal Youtube da Master D, inclui temas apetitosos, como “Macarrons sem segredos”, “Pastelaria Conventual”, “Doces de colher” e “Sobremesas empratadas”.

Como refere a Master D, empresa de formação, “o programa será muito variado. Encontrará temas relacionados com a confeção de sobremesas, bolos e doces, passando pela pastelaria tradicional e pastelaria moderna, mas também para quem quer fazer da pastelaria o seu negócio”.

Os diretos arrancam pelas 12h45 em ambos os dias, prolongando-se até depois das 19h00. “Haverá um espaço onde quem assiste pode colocar as suas perguntas aos chefes presentes no evento”, referem os promotores da iniciativa que, sublinham: “este evento é para todos aqueles que consideram a pastelaria mais do que uma simples confeção de bolos e doces, mas sim uma arte, e querem saber mais”.