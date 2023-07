“No atual contexto das alterações climáticas, a alimentação está na ordem do dia. É urgente promover padrões alimentares que sejam, simultaneamente, promotores de saúde e amigos do planeta. O consumo excessivo de alimentos ultra processados, de origem animal e produzidos (ou transformados) de forma pouco amiga do ambiente tem um contributo considerável para a emissão de gases com efeito de estufa, que a todos assusta, diariamente”. A mensagem é-nos deixada pela entidade organizadora da 2.ª edição da conferência internacional de Dieta e Gastronomia Mediterrânicas.

A Universidade de Évora, em conjunto com a Rede de Instituições de Ensino Superior para a Salvaguarda da Dieta Mediterrânica (RIESDM), agenda os dias 28 e 29 de setembro para a discussão de temas prementes associados a um padrão alimentar milenar, que tira partido do que é produzido no território e da periodicidade dessa produção, reúne ainda aspetos sociais, culturais e patrimoniais únicos no mundo. “Neste contexto, Portugal e outros países do Sul da Europa, assim como do Norte de África, têm a sorte de ter à disposição a Dieta Mediterrânica”, sublinha a organização do Congresso, para acrescentar: “apesar de tudo o que já é conhecido acerca da Dieta Mediterrânica, nunca foi tão pertinente desenvolver esforços para a divulgação e salvaguarda deste património imaterial, já reconhecido como tal pela UNESCO, em 2010 (com a adesão de Portugal em 2013).

Nos dois dias de debates, o Palácio D. Manuel, situado no Jardim Público de Évora, receberá especialistas nacionais e internacionais sobre a temática da Dieta Mediterrânica, que a abordarão de forma multidisciplinar. Investigadores como a grega Antónia Trichopoulou (conhecida como a “mãe” da Dieta Mediterrânica), o espanhol Josep Tur (investigador do estudo de intervenção PREDIMED) e os portugueses Isabel do Carmo, Sara Pires, Maria Manuel Valagão, Pedro Moreira e Isabel Ferreira, são alguns dos nomes que vão estar presentes, juntamente com outros investigadores e atores que trabalham no seu dia-a-dia com esta temática.

As inscrições estão abertas e as instruções para as mesmas encontram-se na página do congresso. Até dia 15 de agosto é possível enviar resumos, para apresentações (oral ou em painel).