Para quem quer partilhar uma refeição única, em família, poderá optar pelo jantar no restaurante Akla, no dia 19 de março, por 49€ por pessoa. Os sabores de luxo aos quais a cozinha do Intercontinental Lisbon já habituou o seu público serão, uma vez mais, presença assídua.

O menu do jantar começa com um delicioso Tártaro de atum e salmão com abacate, rabanete Daikon, manga e tomate cereja bio, com vinagrete de cerefólio e algas kaiso, que abre o apetite para o prato principal: cabrito confitado 24 horas, carolo de milho amarelo, queijo de São Jorge 36 meses, cebolinha caramelizada e abóbora Hokkaido assada com cardamomo.

A doçura deste dia é coroada com as sobremesas Chiboust de Lúcia-Lima, Praliné Crocante e Tarte de Pistáchios e citrinos, com gelado de tangerina e Grand Marnier.

créditos: InterContinental Lisbon

Para um fim de semana completo, no dia 20 também poderão desfrutar de um delicioso Brunch temático do Dia do Pai – Chocolate & Nuts.

Por 29€ por pessoa, a mesa estará repleta das delícias de miúdos e graúdos, com duas opções de panquecas e toppings diversos; miniaturas de brownie, cheesecake e bannoffee; iogurte com pepitas de chocolate, granola, mel e fruta fresca; espetadas de fruta com chocolate e avelã torrada, e fatia dourada com molho de chocolate, banana e chantilly.

Se uma destas experiências já é incrível, uma estadia com jantar e brunch será ainda melhor. O package com tudo isto incluído terá um custo a partir de 345€, para duas pessoas e uma criança até aos 12 anos.