Localizada em Reguengos de Monsaraz, a Adega José de Sousa oferece visitas guiadas, proporcionando a descoberta de duas adegas. Na histórica Adega dos Potes, com as suas 114 ânforas de barro e dois lagares para a pisa da uva, os visitantes podem verificar os métodos ancestrais de fermentação do vinho, enquanto na Adega moderna, com os seus 44 tanques de inox, a tecnologia é essencial.

Por outro lado, na Casa Museu José Maria da Fonseca, um edifício do século XIX localizado em Vila Nogueira de Azeitão e restaurado em 1923 pelo arquiteto suíço Ernesto Korrodi, os pontos altos da visita guiada variam de acordo com as preferências dos visitantes. Alguns procuram o jardim, enquanto outros preferem explorar as adegas da Mata, dos Teares Novos e dos Teares Velhos. Esta última inclui a "Frasqueira", onde a José Maria da Fonseca guarda os seus Moscatéis de Setúbal mais antigos, alguns com mais de cem anos de idade.

Após as visitas às adegas, as crianças terão a oportunidade de dar asas à sua criatividade, desenhando um rótulo personalizado, que será então aplicado a uma garrafa de vinho para oferecerem aos seus pais. Além disso, os adultos podem usufruir de uma prova de dois vinhos, enquanto as crianças terão a oportunidade de experimentar dois sumos de fruta. Ambas as degustações serão acompanhadas por produtos regionais, como enchidos, queijo, azeite e pão alentejano.

O programa de Dia do Pai decorre nos fins-de-semana de 16 e 17 e de 23 e 24 de março, às 11h00 e às 15h00. O preço por adulto fica nos 15 euros. O ingresso para crianças, dos três aos 17 anos, orça os 10 euros. O bilhete familiar (dois adultos + duas crianças) custa 45 euros