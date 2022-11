Tudo começa nos sumos naturais feitos com maçã e servidos em loja. As cascas desta fruta são reaproveitadas e desidratadas para, posteriormente, serem transformadas em farinha de maçã. Finalizando o ciclo, a farinha é usada para preparar a nova tarte com 40% de fibra na sua composição.

“Feitas as contas, cerca de 22 quilos de desperdício gerados pelos sumos de fruta são transformados em 4,5 quilos de farinha de maçã, que são depois usados diariamente na fábrica d’A Padaria Portuguesa para criar este novo produto”, observa a marca em comunicado.

As novas tartes apresentam uma base estaladiça, recheio de fruta no interior (Maçã Golden e Maçã Reineta) e uma camada superior polvilhada com açúcar. A tarte de maçã inteira custa 19,95 euros, sendo que a fatia é vendida a 2,70 euros.