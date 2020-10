O “1920” é um éclair salgado (sneclair, como foi apelidado), composto por sardinha em tomate Pinhais, pimentos e azeitonas verdes e a massa choux. A novidade encontra-se, para já, disponivel na loja da Leitaria da Quinta do Paço de Matosinhos (Praça Guilherme Gomes Fernandes, nº 47/51), por 1,50 euros.

“Aos espaços da marca no Mercado do Bom Sucesso e na Baixa do Porto, o sneclair chegará nas próximas duas semanas”, informam as marcas em comunicado.

Uma parceria que junta a conserveira sediada em Matosinhos, fundada a 23 de outubro de 1920 (comercializadora da Pinhais e Nuri) e a portuense Leitaria da Quinta do Paço, casa que iniciou a produção de leite, manteiga, queijo e chantilly ainda na primeira metade do século XX.