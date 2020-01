Para a elaboração dos 12 destas novas cervejas, que estarão disponíveis em garrafa e à pressão, a Nortada vai contar com o contributo de 12 artistas, um por cada edição. Para a edição de janeiro foi selecionado André Gomes, um ilustrador natural de Arouca. Para as restantes, está em curso um "call to artists" e, quem quiser ver o seu trabalho nas garrafas da Nortada, só precisa de enviar um e-mail para geral@fcportuense.pt, anexando alguns desenhos que demonstrem o estilo de ilustração.

As 12 edições especiais são produto do trabalho e da pesquisa de uma equipa de produção orientada pela Mestre Cervejeira Diana Canas, que declarou que "desenvolver 12 estilos de cerveja vai ser, definitivamente, um desafio desde o momento da conceção até o produto final chegar ao ponto de venda. No entanto, todas as equipas estão entusiasmadas para abraçar este projeto. Com estes lançamentos, queremos mostrar toda a nossa criatividade e desenvolver cervejas que possibilitem desafios sensoriais”.

O lançamento da cerveja de janeiro, uma Extra Stout, irá acontecer a 18 de janeiro, sábado, acompanhado por um concerto gratuito dos Black Cherry. Nesse mesmo dia será revelado o nome desta edição especial, assim como o seu rótulo.