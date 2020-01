Com a entrada em 2020, o wine bar do InterContinental Cascais-Estoril reserva um dia da semana, das 19h00 às 20h00, para dar prova e contar as histórias em torno de trios de vinhos de diferentes produtores nacionais. As sessões vínicas, harmonizadas com alguns dos produtos regionais presentes no Bago du Vin, estão abertas a hóspedes e visitantes.

A primeira prova do ano, de entrada livre, realiza-se já a 9 de janeiro, com a presença do Ávidos, produtor do Douro. Em degustação estarão os vinhos Apaixonado Rose 2018, Apaixonado Reserva Tinto 2015 e Amavio 2016. Do Douro Superior, estes néctares nascem de vinhas com idades entre os 12 e 25 anos, plantadas por casta, permitindo a vindima no ponto ideal de maturação de cada uma delas.