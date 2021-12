Cervejas caseiras e artesanais foram a concurso. Já há vencedores

Já são conhecidos os vencedores do 9º Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais. As provas de avaliação decorreram em Coimbra e em Colares, mais concretamente na Praxis e na HopSin. Concorriam 114 cervejas em mais de 30 estilos cervejeiros, “facto bem demonstrativo do dinamismo e vitalidade do sector da cerveja artesanal”, sublinha a organização, o Fórum Cervejas do Mundo de Bruno Aquino.

No que toca às cervejas vencedoras, estas foram anunciadas em diferentes categorias. Assim, na categoria Ale, venceu a Neil Page com a “Rock the Fort”, uma Belgian Dark Strong Ale. Já na categoria Lager, a cerveja galardoada foi a de Pedro Cunha com a “Baltik”, uma Baltic Porter.

Por seu turno, na categoria Experimental, José Gonçalves venceu com a “Ginjanelas”. Finalmente, na categoria Berliner Weisse, Karlla Gonçalves sagrou-se vencedora com a “Weisse Futhem Bretts”.

O decorrer da prova das cervejas a concurso. créditos: Fórum Cervejas do Mundo

As cervejas foram avaliadas por um painel de jurados composto por cervejeiros, juízes certificados, analistas sensoriais e especialistas ligados ao sector que elegeram as quatro melhores cervejas em cada categoria.

Tal como em edições anteriores, as receitas vencedoras de cada categoria vão ser produzidas nas instalações de reconhecidas marcas cervejeiras nacionais. Assim, durante 2022, os consumidores vão poder experimentar estas cervejas que serão elaboradas pelos vencedores em colaboração com as marcas Mean Sardine (Berliner Weisse), Rafeira (Experimental Beer), The Browers Company (Lager) e Barona (Ale).

O Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais é certificado pelo Beer Judge Certification Program, organização mundial de juízes de cerveja, criada em 1985, presente em mais de 50 países.

“A 10ª edição do Concurso, a decorrer no final de 2022, já está a ser preparada e prevêem-se muitas novidades para tornar esta marca ainda mais assinalável”, adianta o Fórum Cervejas do Mundo.