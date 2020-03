Até 27 de março o Cookoo - The Kitchen Hub propõe uma ação solidária entre vizinhos, numa altura em que o afastamento social é uma realidade fruto do Estado de Emergência decretado pelo Governo. A plataforma de entrega de comida ao domicílio, oferece a segunda refeição para que com ela possamos ajudar os vizinhos em situação mais fragilizada.

Com a campanha “2 por 1 vizinho” a plataforma que agrega sete conceitos de restauração pretende “ajudar o vizinho que não pode mesmo sair de casa”.

Na prática, o cliente paga metade da encomenda (para um valor mínimo de 16 euros). Para o efeito, os interessados devem utilizar o código disponibilizado pela marca na rede social Facebook. Com ele estão a “ativar os 50% de desconto”, lemos.

No Cookoo é possível juntar, na mesma encomenda, refeições de restaurantes diferentes. Tudo é entregue à mesma hora.