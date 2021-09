Nesta fase de lançamento da app Bolt Food em Almada, além da taxa de entrega gratuita até um raio de 4 km de distância entre a habitação e o restaurante, durante os próximos dias, vários estabelecimentos terão ainda descontos específicos, tais como “compre um leve dois”, ou até mesmo menus completos com até 30% de desconto. Pizza hut, Pans & Company, Wok to Walk, Sushicome, Tasca Rica e Napoli são alguns dos estabelecimentos onde será possível realizar encomendas e usufruir destas campanhas promocionais.

Para encomendar comida através da Bolt Food, basta fazer o download da App Bolt Food criada para o efeito, num dispositivo Android e iOS, e realizar um registo simplificado, uma vez que, caso o utilizador já tenha conta com a Bolt, a maioria das informações serão obtidas automaticamente a partir da App de serviços de mobilidade.

“Na Bolt Food temos como objetivo levar as refeições preferidas de cada vez mais portugueses às suas casas, de forma fácil, rápida e segura. Desta forma, queremos continuar a fazer com que o nosso serviço chegue a todos e sendo que Almada é o concelho do distrito de Setúbal com mais habitantes, faz todo o sentido que a nossa expansão pela margem sul comece por esta área.” explica David Silva, responsável pela Bolt em Portugal.

Todas as entregas da Bolt Food podem ser realizadas sem qualquer tipo de contacto com o cliente, sendo possível especificar na aplicação o local onde o estafeta poderá deixar a comida.

A Bolt Food foi lançada pela primeira vez na Estónia em agosto de 2019 e, atualmente, o serviço já se encontra disponível em 20 países de mais de 40 cidades.