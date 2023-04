Se há coisa em que os portugueses são bons é em celebrações que aconteçam à volta de uma mesa. E a Páscoa é disso exemplo e a pensar numa mesa composta a Gleba lançou uma edição limitada do Bolo de Páscoa, recheado com três chocolates e finalizado com amêndoas torradas. Este ano a marca lança também pela primeira vez uma novidade salgada, um Brioche recheado com chouriças, cebola caramelizada e tomate seco.

Com uma forma semelhante ao Bolo-rei Gleba, o miolo suave e húmido do Bolo de Páscoa (26,95€) resulta de uma fermentação natural da massa ao longo de 36h, que depois é envolvida em pepitas de três chocolates – negro, leite e branco.

Esta edição especial vai estar à venda até ao final do mês de abril, estando também disponível em pack com a Caixa Gleba (€29,95), ilustrada pelo artista Fulvio Capurso, se quiser oferecer a família ou amigos.

À boleia das celebrações pascais, a Gleba traz de volta as cookies especiais de Chocolate Negro e Centeio, óleo essencial de Erva-Príncipe e Coco, da mais recente colaboração com a chef de pastelaria Juliana Penteado. Estas cookies de edição limitada voltam a estar disponíveis a partir do dia 7.

Mas como nem só de doces vive esta época, inspirada na tradição de Trás-os-Montes, a marca apresenta uma reinterpretação de um folar de carnes com o novo Brioche Salgado. À massa fofa e amanteigada do Brioche, junta-se tomate seco, cebola caramelizada e pedaços de chouriças saloias, as mesmas usadas semanalmente nos pães especiais.

O Brioche Salgado de Páscoa está à venda por 12,95€ a partir do dia 7, e vai estar disponível durante uma semana.

Os produtos podem ser encontrados nas lojas Gleba ou encomendados através do site, estando disponíveis para entrega numa morada à escolha ou em regime de Click&Collect. A Gleba tem atualmente nove lojas na zona da Grande Lisboa, com localizações em Alcântara, Alvalade, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Telheiras, Cascais, e nos centros comerciais Amoreiras, Oeiras Parque e Alegro Alfragide.