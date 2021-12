Em 16 anos de história, os One Vision já fizeram perto de 900 concertos, um sucesso que resulta de todo o cuidado sonoro e visual que os seus integrantes têm para proporcionar ao público um ambiente autêntico de um concerto dos Queen. Além disso, a banda representa Portugal, há 15 anos, no evento mundial “Freddie For a Day”, no Hard Rock Café. Iniciativa que honra a vida e obra do artista e ainda consciencializa para a batalha contra o HIV/SIDA.

Nas noites de 17 e 18 de dezembro, o jantar a partir das 20h00, seguido do espetáculo às 22h30 recordará temas emblemáticos da banda britânica como “Who wants to live forever”, “I want to break free”, “We are the champions” ou “Bohemian rhapsody”.

O jantar concerto orça os 40 euros por pessoa. As reservas fazem-se através do telefone 227 335 500 ou e-mail casinoespinho@solverde.pt