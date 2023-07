A edição de 2023 do ciclo de cinema ao ar livre tem por tema “O Terroir”. Partindo de uma viagem que começa no Japão e que termina no Brasil, a programação do ciclo de cinema aborda várias latitudes e culturas sui generis, num convite a acompanhar com um copo de vinho verde.

Na “casa mais bonita do Porto”, como é designada, é só estender a manta na relva e desfrutar da vista-rio. No n.º 318 da Rua da Restauração, os jardins da Casa do Vinho Verde oferecem o cenário do Rio Douro para acolher uma tela de cinema e aproveitar as noites de verão com visitas ao Palacete, provas de vinho verde, sorvetes de vinho verde e bons filmes. A partir das 20h15, as portas abrem-se a quem queira conhecer o antigo Palacete Silva Monteiro com uma visita guiada que explica o enquadramento histórico e curiosidades sobre os pormenores arquitetónicos daquele edifício icónico do Porto oitocentista.

Nos jardins, há provas de vinhos verdes de diferentes perfis, desde os mais leves e frescos aos Vinhos Verdes mais intensos, estruturados e de guarda. Nas noites quentes, os sorvetes de Alvarinho, Vinhão, Loureiro e Avesso apresentam os aromas e sabores daquelas castas da Região num formato fresco criado pelo chef António Vieira.

Com inscrição obrigatória, as sessões têm um custo de 10 euros por pessoa e incluem a visita guiada ao Palacete Silva Monteiro, as provas de vinhos verdes e a sessão de cinema. As sessões têm início pelas 21h30 e são limitadas a um máximo de 50 pessoas.

Por seu turno, em nove quintas da Região dos Vinhos Verdes, há “Cinema na Vinha” para verdadeiros apreciadores: entre vinhedos e adegas, os filmes decorrem no habitat natural dos produtores, onde se produzem os néctares da região. Os bilhetes para as sessões devem ser adquiridos através de contactos diretos com as quintas e garantem provas de vinhos verdes de diferentes perfis em função da geografia.

Programação completa, assim como as inscrições para os filmes, aqui.