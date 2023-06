O programa de enoturismo da Quinta de Lemos oferece visitas à Adega, conduzidas pela história da Quinta e da família Lemos, sem esquecer a assinatura de Celso de Lemos, o mentor e fundador do projeto, que integra também o Mesa de Lemos, o único restaurante da zona Centro do país com uma Estrela Michelin, à qual somou a Estrela Verde Michelin.

Ao longo das visitas à Adega Quinta de Lemos (de segunda a sexta, das 9h00 às 17h00), os participantes ficam a descobrir as tradições da marca e os métodos de produção. As visitas podem ser realizadas em qualquer dia da semana, sábados, domingos e feriados incluídos, mediante reservada prévia, e podem ser simples ou complementadas com provas de vinho e petiscos regionais, para um programa completo pelos sabores da região de Viseu.

A visita simples orça os 15 euros por participante. Já a visita com prova fica nos 25 euros e a visita com prova e degustação de petiscos orça os 50 euros.

créditos: Mesa de Lemos/Chefs Agency

Situada no vale do Dão, a mais antiga região produtora de vinho de Portugal, a Quinta de Lemos é marcada pelo granito e os solos arenosos, protegidos pelas Serras da Estrela, Caramulo, Buçaco e Nave. Com um sistema agrícola de proteção integrada, que reduz ao mínimo as intervenções de produtos fitossanitários, a Quinta de Lemos tem feito uma aposta no respeito pelo meio ambiente, com a particularidade das vinhas não serem irrigadas, sujeitas apenas à imprevisibilidade do clima.

A Quinta de Lemos tem uma produção anual de apenas 100 mil garrafas de vinho, sendo um dos únicos produtores que todos os anos produz vinhos monovarietais, que exibem as características individuais de quatro castas autóctones da região (Alfrocheiro, Jaen, Touriga Nacional e Tinta Roriz), trabalhando-as de forma especial. Apenas 20% das uvas retiradas das vinhas são utilizadas para a produção dos vinhos da marca, para respeitar os padrões de alta qualidade requeridos pela família de Lemos.

Além dos monocasta, a marca produz todos os anos blends, elaborados também a partir de castas autóctones da região, que homenageiam as figuras femininas da família (Dona Georgina, Dona Santana, Dona Louise, Dona Paulette, Geraldine e Manuela). Recentemente, e pela primeira vez, a Quinta de Lemos produziu um vinho de homenagem aos homens da família, o “3 Armandos”.

Os interessados podem fazer a marcação prévia das visitas através do telefone 232 951 748 (disponível de segunda a sexta, das 09h00 às 17h00 ou pelo e-mail info@quintadelemos.com