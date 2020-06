Até 14 de junho (inclusive), domingo, para além da proibição de todos os arraiais, marchas e desfiles, “todos os estabelecimentos estão proibidos de instalar no espaço público novo mobiliário urbano, como cadeiras, mesas e equipamentos de confeção de alimentos, como grelhadores ou fogareiros. Está proibida a expansão da área de esplanada”.

Acresce que durante o período em que vigoram estas regras, “as lojas de conveniência fecham às 16h00, para só poderem abrir às 8h00 do dia seguinte. Os cafés, pastelarias e similares também vão ter horário especial. Fecham às 19h00 e só abrem às 8h00 do dia seguinte. Os restaurantes vão ter igualmente restrições no horário de funcionamento. Fecham o mais tardar às 24h00 e só podem abrir às 8h00 do dia seguinte”, de acordo com informação disponibilizada pelo município lisboeta.

Ainda no que respeita aos restaurantes, a redefinição de horários para o período em questão inclui as Casas de Fado que não vão poder deixar entrar clientes a partir das 23h00 e encerram às 24h00.