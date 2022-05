Como resultado da ação foram apreendidas 1.856 garrafas de vinho com rótulos com a indicação da denominação de origem “Bairrada”, sem que esse vinho tivesse sido sujeito a certificação pela Comissão Vitivinícola da Bairrada e ainda 292 bag-in-box com capacidade de 5 litros/cada, utilizando as menções «Fortaleza do Dão» e «Localiza-se na Região Vitivinícola Terras do Dão», constitutivas da Denominação de Origem «Dão» e da Indicação Geográfica «Terras do Dão» e sem direito à utilização de tais denominações, informa a ASAE em comunicado.

"Em sequência foi instaurado respetivo processo crime por usurpação de denominações de origem e indicação geográfica, fraude sobre mercadorias e ainda processo de contraordenação por rotulagem indevida com utilização de menções não autorizadas", acrescenta.

"No âmbito desta operação foram ainda realizadas colheita de amostras para aferição das características do vinho bem como, controlo de qualidade e genuinidade dos produtos", conclui.