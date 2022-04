A iniciativa que junta a licenciatura em Dietética e Nutrição da ESTeSL (IPL) e a Fundação para a Saúde - SNS insere-se nas comemorações do Dia Mundial da Saúde da Junta de Freguesia de Alvalade. Desta forma, o Jardim do Campo Grande acolhe, entre as 10h00 e as 12h30, vários rastreios de saúde, nomeadamente da pressão arterial, da glicémia, do estado nutricional, da visão, do cancro da mama, das infeções sexualmente transmissíveis, da saúde oral.

Momento para as entidades promotoras da ação desenvolverem atividades de promoção da literacia alimentar com enfoque na promoção da hidratação, frutas e hortícolas e na redução de gorduras e açúcares através de jogos didáticos e estimuladores das práticas diárias de escolha de alimentos e refeições.

Ainda no decorrer das atividades será lançada a 2ª edição do “Livro das Sopas” publicação que contou com a participação ativa das crianças e idosos da freguesia de Alvalade e o contributo científico da licenciatura em Dietética e Nutrição e da SNS.

A obra nasceu com o propósito de divulgar um alimento saudável, inserido na dieta mediterrânica, na cultura gastronómica portuguesa e a necessidade de incrementar o seu consumo nos hábitos diários.

“Um projeto que visa cativar a população mais idosa, com grande experiência, e a curiosidade dos mais novos, numa verdadeira partilha intergeracional, contrariando a tendência atual do junk food e de outros alimentos menos interessantes sob o ponto de vista nutricional”, refere a entidade responsável pela obra.

O “Livro das Sopas” é o resultado de um projeto comunitário. Contou com a colaboração de instituições de idosos, educação escolar, IPSS ́s, na recolha e apresentação de receitas de variadas sopas, e de um júri que criteriosamente as analisou sob o ponto de vista gastronómico, nutricional e de benefícios para a saúde.

Recorde-se que as sopas portuguesas são características pela grande abundância de hortícolas, cozinhados geralmente em pouco tempo, sem destruir a sua riqueza em substâncias protetoras e ativadoras, as diversas ervas aromáticas que enriquecem o sabor, tornam este alimento muito apetitoso e imprescindível no nosso dia a dia alimentar.

Por exemplo, uma sopa de legumes fornece diversos sais minerais (potássio, zinco, cálcio, magnésio, cobre, etc), vitaminas, flavonóides, água, que regulam a função digestiva, estimulam as defesas orgânicas, fundamentais no crescimento e desenvolvimento do feto (nas grávidas), de crianças e adolescentes e na manutenção da saúde de todos, em especial dos idosos.