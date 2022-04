Páscoa em família também se pode fazer ao sabor de um brunch

Nesta data dedicada à família e amigos, o restaurante Matiz Lisboa criou o brunch para um domingo de Páscoa de celebração e partilha. O brunch conta com criações de sabor nacional, dando-lhes um toque contemporâneo.

Apaixonado pelos produtos nacionais, o chef Daniel Schlaipfer junta ingredientes sazonais à sua paixão, a gastronomia, num brunch que conta com entradas, saladas, sugestões quentes e frias, além da montra de sobremesas nacionais.

créditos: Óscar Romero/Matiz

Entre os muitos pratos à prova, refiram-se as Ostras e mexilhões ao vapor, sapateira recheada, Ceviche de atum, Seleção de presunto e chouriço de Barrancos, Tábua de queijos portugueses e franceses, Creme de mariscos, Carré de borrego, batata à padeiro e legumes da estação, Amêijoas à Bulhão Pato, Cremoso de chocolate, Mil-folhas de baunilha, Crepes e doces de fruta, Folar de Páscoa.

Matiz Lisboa Restaurante & Bar Av. da Liberdade, nº 127, Lisboa. Horários: aberto todos os dias, das 7h00 às 22h30. Pequeno-almoço (durante a semana), das 7h00 às 10h30. Pequeno-almoço (fim de semana), das 7h00 às 11h00. Almoço das 12h30 às 15h00. Jantar das 19h30 às 22h30. Contactos: telefone 213 228 350; e-mail matiz.lisboa@sofitel.com

O brunch do Matiz Lisboa estará disponível a 17 de abril, entre as 12h30 e as 15h30, pelo valor de 60 euros por pessoa. As crianças até 12 anos têm redução de 50% do preço.