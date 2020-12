Chegado novembro, a Batata-Doce de Aljezur conta com um festival onde se promove a venda do tubérculo. Iniciativa que conta, ainda, com a componente gastronómica nos restaurantes daquele concelho algarvio.

Dada a atual situação pandémica, o Festival da Batata-Doce decorre em 2020 no digital com vendas online. Desta forma, até 8 de dezembro, os interessados encontram diferentes modalidades de batata-doce ensacada, com os preços a variarem entre os 7,85 euros (saco de 2 Kg), aos 20,53 (dois sacos premium, com 2,57 Kg/cada).

Para nos aguçar o apetite a câmara de Aljezur deixa-nos uma receita de torta de batata-doce.

No que respeita ao Festival, a qualidade da batata-doce comercializada é garantida pela associação local de produtores que se uniu ao município de Aljezur, CTT e a loja online Dott.