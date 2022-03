Todos os que queiram conhecer melhor o Alandroal e a sua tradição gastronómica no que à cozinha de rio diz respeito, contam com um evento de 4 a 13 de março que juntará 15 restaurantes e cafés daquele concelho alentejano. À prova, na oitava edição da "Mostra Gastronómica de Peixe do Rio" do Alandroal estarão pratos típicos com peixes do rio como lúcio-perca, barbo, sável e lampreia.

No dia 5 de março é inaugurada a Exposição Fotográfica da autoria de Humberto Mouco, intitulada “O Rio à Vista” de entrada gratuita e que ficará patente no Fórum Cultural do Alandroal até ao dia 31 de março.

Nos dias 5, 6 e 12 de março, sempre às 16h00, acontecem as aulas de cozinha inseridas no “Curso de Cozinha de Pescado do Rio”. Cada aula, terá a duração aproximada de duas horas e será ministrada pelo chef José Júlio Vintém, do restaurante Tombalobos. Conhecer melhor as espécies de pescado do rio, as suas formas base de confeção e ideias de receituário, são alguns dos temas abordados durante os encontros.

Já o dia 7 de março é dedicado ao “Congresso Alandroal Peixe de Rio”, que acontece no Fórum Cultural do Alandroal, entre as 10h30 e as 17h00. O cartaz é composto por chefes de cozinha como Margarida Rego e Paulo Morais ou o gastrónomo Virgílio Gomes e serão abordados temas de relevo como “O papel do rio na cozinha do Alentejo”, As oportunidades do uso do peixe de rio na restauração, A história do pescado do rio Guadiana e a sua influência na cultura regional, bem como as Técnicas culinárias aplicadas ao peixe de rio. A apresentação está a cargo do chefe José Júlio Vintém e de Paulo Amado, fundador das Edições do Gosto.