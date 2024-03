Ainda sem ideias para a Páscoa? Conheça as propostas gastronómicas do SUD Lisboa que vão agradar toda a família

A Páscoa é sempre uma boa ocasião para reunir a família à mesa, no entanto, convenhamos, nem sempre é fácil agradar todos e seguir a tradição à risca. Ou é o mais novo que não gosta de cabrito ou a irmã, por exemplo, que não come carne por ser vegetariana. Já está a sentir ansiedade? Relaxe. O SUD Lisboa Terrazza selecionou pratos da sua ementa em vigor que combinam bem com esta época e que vão deixar toda a família satisfeita.

Divulgação