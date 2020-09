“No Concurso de Vinhos - Escanções de Portugal, da Associação dos Escanções de Portugal, a Adega de Palmela venceu quatro prémios com medalhas de ouro com os seus novos vinhos Premium Reserva e Vinhas Velhas Reserva e o Adega de Palmela Moscatel de Setúbal 10 anos, nomeado como um dos dez melhores moscatéis do mundo”, recorda aquela entidade em comunicado.

Já este setembro, o mercado conhece cinco novos néctares nascidos nos solos da Península de Setúbal. Entre eles, o Vale de Touros Vinhas Velhas Reserva Tinto (11,99 euros), produzido a partir de vinhas com mais de 50 anos, conta com um aroma profundo e concentrado com notas de frutos vermelhos maduros, compota e especiarias, tornando-o num vinho encorpado, com taninos presentes e um elegante e persistente final de boca. Revela-se ideal com pratos de carne estufada, caça, assados no forno e queijos de aroma intenso.

Já o Adega de Palmela Premium Reserva Branco - Moscatel Roxo (8,79 euros) é um vinho elaborado a partir de uvas da casta Moscatel Galego Roxo. Pode ser servido como aperitivo ou a acompanhar pratos de peixe grelhado ou assado no forno e marisco cozido ou grelhado.

Adega de Palmela Premium Reserva Tinto (8,79 euros), com uvas das castas Castelão, Syrah, Touriga Nacional e Petit Verdot, acompanha bem pratos de cozinha tradicional portuguesa, pratos de caça, carnes grelhadas, queijos e bacalhau.

Dos cinco novos vinhos, faz ainda parte o Adega de Palmela Grande Reserva Tinto (17,99 euros), produzido em anos excecionais com castas Castelão, Syrah, Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon. De cor rubi com reflexos violáceos, aroma a frutos vermelhos evoluindo para algumas notas de compota, tosta e baunilha.

Produzido a partir das castas Syrah, o novo Vale dos Barris Premium Reserva Syrah (7,99 euros), acompanha todos os pratos de carne grelhada, caça e queijo de ovelha curado com um final de boca prolongado com sugestões de baunilha, café e algumas notas de chocolate.

Vinhos que se encontram disponíveis no site da Adega de Palmela.