A nova pizza vegetariana

A Nobre lançou uma pizza vegetariana, depois da estreia nesta categoria com o lançamento da primeira pizza vegetariana de Legumes Assados e Queijo Curado, no ano passado. Agora chega uma nova variedade à gama Vegalia, a Pizza Nobre Vegalia, de Queijo de Cabra e Cebola Assada, que fica pronta em sete minutos, no forno.

Esta gama nasceu em 2018 e conta com Fatiados Vegetarianos, Salsichas Vegetarianas, Escalope e Hambúrgueres Vegetarianos, Fingers, Nuggets e Refeições Veganas em lata.

As novas Mini Marinhas para a hora do snack

A Salutem lançou as Mini Marinhas, bolachas finas e crocantes inspiradas no pão dos marinheiros, elaboradas com ingredientes naturais e disponíveis em embalagem de 50g.

Estão disponíveis em três versões: Linhaça, Chia e Girassol. As de Linhaça e Chia são fonte de proteína e fibra e as de Girassol são uma fonte de fibra e Vitamina E. O PVP é de 0,79€.

Novidades quando pensamos em bebidas vegetais

A Pleno acaba de lançar uma nova gama de bebidas 100% vegetais nas versões Amêndoa, Coco e Aveia, e a sua primeira linha de Kombucha, a bebida fermentada naturalmente a partir de chá verde, disponível em dois sabores: Original e Gengibre & Limão. Ambas as novidades são adequadas a consumidores vegan.

Os cereais de pequeno-almoço de um dos chocolates da nossa infância

A marca KitKat acaba de entrar na categoria de pequeno-almoço. Os novos cereais são uma combinação de chocolate de leite e sabor a waffer, num cereal integral estaladiço.

“Trabalhámos arduamente para certificar que todos os elementos que os amantes da marca KitKat conhecem estão presentes nestes novos cereais”, afirma Elsa Santos, Business Development Manager de Nestlé Cereais em Portugal, em comunicado.

Os cereais KitKat estão disponíveis em 40 mercados, com expansão planeada para a América Latina e Ásia em 2024 e alcançando mais de 50 mercados a nível global em 2025.

O novo blend de café ao gosto português

A Sical, lançou mais uma novidade na sua gama de cafés torrados: A Torra Portuguesa. Este novo blend de intensidade 12 tem um sabor intenso e é torrado ao gosto do consumidor português.

créditos: Divulgação

Este café é torrado na Fábrica do Porto e a embalagem é feita de ilustrações de elementos culturais que definem o caráter e a personalidade portuguesa, do galo de Barcelos à guitarra portuguesa, do elétrico lisboeta ao azulejo português.

Nova opção de pequeno-almoço sem açúcares adicionados

NESTUM acaba de lançar no mercado um novo produto para a sua gama Zero%: o NESTUM Chocolate com 0% açúcares adicionados (contém açúcares naturalmente presentes, mas não deixa de ser um produto doce).

Estes cereais são ricos em hidratos de carbono complexos, com fibra, 8 vitaminas (C, B1, B2, B3, B6, B9, B12, B5), cálcio e ferro. Tal como os outros produtos da marca deve ser preparado com leite, outras bebidas alternativas ou iogurte.

Os novos gelados para toda a família

Com o verão, o Pingo Doce apresenta as mais recentes novidades no seu sortido de gelados. Dos mais clássicos aos mais indulgentes, há opções para todos os gostos.

Stick Mirtilo Nacional

Um dos reforços é na gama de gelados vegetais confecionados com fruta de origem portuguesa com o lançamento do stick de Mirtilo Nacional, 100% vegetal. Por não ter leite na sua composição, pode ser consumido por pessoas veganas, alérgicas ao leite ou intolerantes à lactose. A proteína de aveia e ervilha substitui a tradicional base láctea, ou a de soja, sem comprometer a sua textura aveludada e fresca. Os gelados estão disponíveis em embalagens de quatro porções com PVP 2,49€.

Pirulitos

Para os mais novos há um gelado de fruta, sem corantes nem aromas artificiais e com uma uma cobertura aromatizada a pastilha elástica e estalitos. Uma mistura de gelado de fruta com sabor a lima, limão e laranja, 20% fruta. Disponível em embalagens de oito unidades com o PVP de 1,99€.

Gelados em cone com dois novos sabores

A família dos clássicos gelados em cone também cresceu com o lançamento de dois novos sabores: Macadâmia & Caramelo Salgado e Manteiga de Amendoim & Caramelo Salgado, ambos com recheio no interior. Disponível em caixas de seis unidades com o PVP de 2,99€.

Os novos queijos quark para usar em todo o tipo de refeições

A Queijos Santiago lançou quatro novos sabores do produto queijo quark. Mirtilo, morango, baunilha e caramelo são as novidades da marca.

Para acompanhar este lançamento, durante todo o mês de julho, os fãs de Queijo Quark vão ter a oportunidade de participar no passatempo, que estará a decorrer no website da marca: Quark Quiz. O prémio diário é de 100€ em cartão. Para se habilitarem, basta comprar três embalagens de Queijo Quark Santiago, submeter o talão de compra no website da marca e responder ao Quark Quiz. O mais rápido a responder de forma certeira, é o vencedor do dia.

Novo sabor de kombucha

O mais recente lançamento da Why Not Soda é a combinação Romã + Pepino. Aquela que é a quinta bebida da marca junta-se a Limão + Erva Mate, Pêssego + Gengibre, Framboesa + Tomilho e Cola Natural.

O novo sabor foi desenvolvido através de testes entre combinações com cocktails e pratos de todo o mundo e é agora lançado para surpreender.

Os ingredientes das sodas desta marca são 100% naturais, produz as suas bebidas em garrafas de vidro recicláveis e latas de alumínio o mais próximo possível dos seus clientes, o açúcar utilizado é de cana e as sodas são vegan, isentas de glúten e com certificação biológica.

A nova gama de Gillette Venus

A gama Venus Intimate, é a primeira em Portugal dedicada ao cuidado íntimo da mulher. Composta por quatro produtos, foi formulada para a depilação da zona púbica, especialmente formulada para depilação desta zona, ajudando a manter o pH e com uma fórmula sem parabenos, fragâncias ou silicones. Toda a gama é dermatologicamente e ginecologicamente testada.

Esta gama está disponível com um PVP entre 14,99€ e 15,99€. Os diferentes itens podem ser encontrados em separado, apesar de se recomendar o seu uso combinado. Feita para ser utilizada como uma rotina de higiene, são quatro os passos a seguir:

Passo 1

Exfoliar, com um exfoliante suave para a zona íntima, que prepara a pele para a passagem da lâmina, facilitando no processo de remoção da pele morta e libertação do pelo junto do folículo.

Passo 2

Preparar, com um gel 2 em 1 de limpeza e depilação, facilitando a visibilidade das zonas mais delicadas.

Passo 3

Depilar, com uma máquina específica para a zona íntima e as respetivas lâminas de recarga que são compostas por uma barra especificamente desenhada para proteger a pele da irritação. O seu design permite uma utilização mais própria para zonas de difícil acesso e maior sensibilidade, com um cabo ergonómico de borracha que impede que a mão escorregue durante todo o processo.

Passo 4

Hidratar, com um sérum com ácido lácteo que ajuda na renovação natural da pele para evitar irritações, vermelhidões ou desconforto.

Uma nova linha de produtos solares a preços mais acessíveis

A MYLABEL desenvolveu uma nova linha de nove produtos solares, que seguem rigorosos critérios de seleção de ingredientes, por forma a garantir proteção eficaz contra os raios UVA e UVB, minimizar o risco de alergias e proteger o planeta. A gama está à venda em todas as lojas Continente e online, com PVP desde 2,99€.

Fazem parte da gama um creme facial solar 50+ Anti-age 50ML, creme Solar 30+ Protect&Care 100ML, creme Solar 50+ Sensitive Kids 100ML, spray Solar 30+ Protect&Care 250ML, spray Solar 50+ Protect&Care 250ML, spray Solar 50+ Protect&Care Kids 250ML, spray Solar 50+ Sensitive 250ML e um spray Solar 50+ Sensitive Kids 250ML.

É maioritariamente enriquecida com Aloé Vera, ingrediente conhecido pelas suas propriedades calmantes e hidratantes, as suas fórmulas são vegan, hidratam a pele por várias horas, são resistentes à água e dermatologicamente testadas.

A gama inclui ainda um Aftersun, uma loção enriquecida com um cocktail de ingredientes hidratantes e reparadores, que proporciona uma sensação de frescura imediata e hidratação por 24 horas.