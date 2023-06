Nova Super Bock Sky com menos 30% de calorias e 3,3% de álcool

A mais recente novidade do universo cervejeiro em Portugal chama-se Super Bock Sky e tem menos 30% de calorias, face à média de cervejas no mercado, 3,3% de álcool e um sabor mais suave, em garrafa de 20cl e de 33cl, lata de 33cl e barril. Disponível não só em supermercados, mas também em bares e restaurantes.

“Esta nova cerveja de trigo – Crystal Wheat Beer – foi desenvolvida de raiz, através de um processo inovador e acompanhando as tendências e necessidades dos consumidores portugueses”, afirma a marca em comunicado.

O novo isqueiro EZ Reach TM da BIC com Snoop Dogg e Martha Stewart

A BIC juntou-se ao conhecido rapper, empresário, produtor e ator Snoop Dogg e à icónica apresentadora Martha Stewart para o lançamento do novo BIC EZ ReachTM, um isqueiro para todas as ocasiões. A amizade improvável entre Snoop e Martha faz com que colaborem juntos em diversos projetos com frequência.

créditos: Divulgação

Lançado nos EUA em 2020, este é o primeiro isqueiro da marca com uma haste de 3,5 cm de comprimento para ajudar a manter os dedos afastados da chama. O corpo é do tamanho de um isqueiro de bolso, por isso cabe na mão ou na mala e disponível em azul-escuro, azul-turquesa, verde, amarelo, laranja, rosa, vermelho e roxo.

O PVP é 2,20€.

Os novos sabores (e receita) da Lindahls vêm na companhia de Lourenço Ortigão

Lindahls, marca de iogurtes proteicos desenvolvida para aqueles que têm um estilo de vida ativo, acaba de lançar novas receitas em toda a gama e conta com Lourenço Ortigão como embaixador.

Ricos em proteína e com baixo teor de gordura e de açúcares, para este verão, a marca lança um novo sabor de melancia-limão na sua gama de iogurtes líquidos e o novo sabor pêssego-maracujá na gama de sólidos.

créditos: Divulgação

Para além do novo sabor, o Lindahls PRO+ líquido tem uma nova receita, com alto teor de proteína (26g), sabor mais intenso e textura mais líquida, mais ao gosto dos consumidores de acordo com os testes realizados.

Lindahls PRO+ apresenta atualmente um portefólio com 15 referências nas gamas sólido, líquido e pudins.

O novo lote de café em grão para uma nova experiência em casa

A Delta Cafés apresenta o novo Lote Ritual, agora em grão, para uma nova experiência de café em casa, num blend de intensidade 13, numa escala de 15.

créditos: Divulgação

Este lote nasce da mistura de arábicas da Tanzânia e de robustas de Angola, que “dão origem a um café encorpado com notas de frutos vermelhos e chocolate”, diz-nos o comunicado, e está sisponível no formato de 500g, a quantidade ideal para depósitos de máquinas automáticas.

Gama Cien Sun com novidades

O Lidl traz de volta a gama Cien Sun com quatro novas referências para todos os tipos de pele.

Para os mais novos, a nova referência da linha Sensitive é o Creme Ultra Sensitive Infantil FPS50+, com um PVP de 3,49€, adequado para crianças com peles propensas a alergias solares e tendência a dermatite atópica.

créditos: Divulgação

Para os adultos, o Creme Solar Facial Anti-Idade FPS50, com PVP de 3,99€, é indicado para peles mais maduras, destinado às zonas sensíveis do rosto e do decote. O Óleo Solar em Spray com Aroma de Coco, com o PVP de 5,49€, confere brilho na pele e ideal para peles que ainda não estão muito bronzeadas. Por fim, o Spray Solar Bifásico FPS50, com PVP de 4,99€, tem uma textura leve e de rápida absorção, composto por uma solução dividida em duas partes que, quando misturadas, maximizam a proteção solar elevada e aceleração do bronzeado, proporcionado um tom natural e duradouro, com uma fórmula que respeita os oceanos e a vida marinha.

A linha Cien Sun tem mais de 30 opções entre cremes, loções, sprays ou óleos com fatores de proteção entre o FPS6 e o FPS50.

Air Wick lança primeiro spray automático sem aerossol em Portugal

Active Fresh é o primeiro spray automático sem aerossol de Air Wick, uma inovação em ambientadores.

Disponível em quatro perfumes (Lavanda e Lírio, Brisa Marítima, Flor de Jasmim e Algodão Suave), este spray tem recarga com um design mais elegante e transparente e incorporação de 50% de plástico reciclado, 95% de ingredientes de origem natural, com uma fórmula elaborada à base de água pensada para substituir os petroquímicos propelentes e não contem aerossóis.

Neutraliza maus odores até 70 dias e tem também um novo botão boost para uma ação instantânea de neutralização de odores.

As duas novidades da YoPRO

A YoPRO dá as boas-vindas aos dias compridos de verão com o lançamento do novo sabor mirtilo em formato líquido, com 25 gramas de proteína, sem açúcares adicionados, 0% matéria gorda e sem lactose, e um novo pudim com sabor a chocolate e avelã com 18 gramas de proteína, nove aminoácidos, sem açúcares adicionados e baixo em gordura, de acordo com a marca.

A nova gama Royal Bliss

A gama de mixers da Coca-Cola acaba de chegar ao mercado português e está disponível em seis diferentes sabores: Signature Tonic, Zero Signature Tonic, Aromatic Berry, Tonic Water, Lemon Mixer (apenas em lata de 250ml) e Ginger Ale.

Royal Bliss está disponível em todos os canais de distribuição a nível nacional, continente e ilhas, nos formatos de lata e garrafa.